В Аральское море поступило в пять раз больше воды – впервые за пять лет выполнен план подачи воды

До конца года планируется направить еще около 500 млн м³

Впервые за последние пять лет план подачи воды в Аральское море в поливной период выполнен почти на 100%. В озеро было направлено 977 млн м³ воды. Об этом сообщила пресс-служба правительства Казахстана.

В предыдущие годы объем воды, поступающий в море, составлял всего 350–400 млн м³, однако с начала этого года этот показатель превысил 2 млрд м³. До конца года планируется направить еще около 500 млн м³.

Как сообщил заместитель руководителя Арало-Сырдарьинской бассейновой инспекции Зейнолла Казтоганов, на сегодняшний день объем воды в Северном Арале составляет 22 млрд м³. «Ранее в поливной период в море поступало 7–10 м³ воды в секунду, а в этом году этот показатель увеличился до 60–70 м³ в секунду», — отметил он.

Кроме того, более 45 млн м³ воды было направлено в озера Акшатау, Соргак и Камыстыбас. Это способствовало улучшению условий для рыбного хозяйства и туризма: снизилась минерализация воды в Аральском море, что привело к увеличению популяции рыбы. Если ранее улов рыбы составлял около 400 тонн в год, то сейчас рыбаки вылавливают до 7.5-8 тысяч тонн.

В то же время Министерство водных ресурсов и ирригации совместно со Всемирным банком разрабатывает проект второй фазы программы по сохранению Северного Аральского моря, направленный на устойчивое водоснабжение, а также развитие экономических и социальных инициатив в регионе.