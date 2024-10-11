Кыргызстанцы не пострадали от урагана «Милтон» в США – МИД КР

Ураган нанес значительный ущерб, особенно в восточной части Флориды

Зарегистрированные и проживающие в штате Флорида (США) кыргызстанцы не числятся в списках пострадавших от сильного урагана «Милтон», который обрушился на штат 9 октября. Об этом сообщает МИД КР.

Жертвами урагана 3-й категории стали не менее 16 человек, около 3 млн жителей остались без электроэнергии. Ураган нанес значительный ущерб, особенно в восточной части Флориды.

По данным МИД, в штате Флорида проживает около 100 граждан Кыргызстана. Посольство КР в США поддерживает связь с ними и местными властями для оперативного реагирования на любые изменения ситуации.

Граждане Кыргызстана, находящиеся в США, могут обратиться за помощью или консультацией по телефонам экстренной связи посольства: +1 202 256 2924 и +1 312 929 34 42.