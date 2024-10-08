Дмитрий Бивол впервые прокомментировал поведение своей бывшей жены

Д.Бивол: Именно с этой женщиной я провёл долгие годы, и это другой человек.

Чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол впервые прокомментировал скандальное поведение своей бывшей жены на просторах интернета, сообщает Чемпионат.com.

«Поведение Екатерины — это аморально. Всё, что она делает в последние месяцы, понижает её ценность как женщины. Она опускается до самых низких границ культуры и обесценивает всё, что о ней знали до всего происходящего. Она использует наших детей как единственный рычаг давления, поддерживает и болеет за моих соперников и желает мне зла. Именно с этой женщиной я провёл долгие годы, и это другой человек. Я ничего не имею общего с этим дешёвым человеком. Надеюсь, что адекватные люди понимают её истинное лицо и всё видят», — сказал Бивол на видео, опубликованном YouTube-каналом «Фанат ММА».

Напомним, Бивол свой следующий бой проведёт 12 октября в Саудовской Аравии, где сразится за титул абсолютного чемпиона мира с обладателем всех остальных поясов в своём весе Артуром Бетербиевым.

Источник: knews.kg