Сын главы Чечни попал в книгу рекордов России

Он получил статус «самого молодого начальника СБ»

Сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам попал в книгу рекордов России в качестве «самого молодого начальника службы безопасности главы субъекта России». Об этом сообщил портал Lenta.ru со ссылкой на Telegram-канал «Осторожно, новости».

Утверждается, что данный пост он занял в 16 лет в ноябре прошлого года, однако награждение состоялось позже из-за «ожидания подходящего момента». Вручение диплома произошло в ходе турнира АСА180 по ММА и было показано в эфире телеканала «Матч ТВ».

Адам Кадыров также получил медаль «за популяризацию Книги рекордов России», поскольку о его рекорде, по словам главреда «Книги» Станислава Коненко, «завтра узнает вся Россия, а может, и весь мир». «Мы не намерены останавливаться, Ахмат сила», — прокомментировал награждение сын Рамзана Кадырова.

Ранее Адам Кадыров получил еще одну медаль. На церемонии награждения победителей соревнований спецназа UAE SWAT Challenge сын главы региона первым из команды «Ахмат» поднялся на площадку, где организаторы повесили ему на шею золотую медаль.

Источник: Vesti.kg