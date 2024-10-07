В Грузии анонсировали вторую попытку объявить импичмент президенту страны

Правящая партия «Грузинская мечта» вновь запустит процедуру импичмента президента республики Саломе Зурабишвили.

Об этом журналистам сообщил спикер парламента Шалва Папуашвили.

«Парламентское большинство приняло решение вновь возобновить процедуру импичмента», — сказал он и добавил, что депутаты обратятся в Конституционный суд еще до парламентских выборов.

По его словам, такое решение правящая партия приняла из-за зарубежных визитов Саломе Зурабишвили, которые она продолжает совершать без согласия главы правительства. Шалва Папуашвили пояснил, что, несмотря на то что срок полномочий президента истекает в текущем году, важно, чтобы «Зурабишвили стала не бывшим президентом, а президентом, отрешенным путем импичмента».

Он выразил уверенность в том, что по итогам парламентских выборов 26 октября конституционным большинством победит «Грузинская мечта» и проведение процедуры импичмента президенту состоится на первом же заседании новоизбранного парламента.

Не согласованные с правительством зарубежные визиты президента Грузии ранее привели к конфликту между Саломе Зурабишвили и правящей партией. «Грузинская мечта» подала на президента иск в Конституционный суд с требованием импичмента. В прошлом году суд признал ее нарушившей закон, однако импичмент не удалось довести до конца из-за нехватки голосов в парламенте. Сама глава государства также подала иск в Конституционный суд против скандального закона об иноагентах, который приняла «Грузинская мечта».

Источник: 24.kg