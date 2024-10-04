Президентом России может стать и участник боевых действий, заявил Песков

Д.Песков: По Конституции — может. У нас в Конституции четко прописано, кто может возглавить государство
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обратил внимание, что в России, согласно Конституции, государство может возглавить в том числе участник боевых действий.
В четверг на ежедневном брифинге Пескову задали вопрос, может ли ветеран СВО в перспективе возглавить государство по аналогии с недавними назначениями на государственные посты участников программы "Время героев".
"По Конституции — может. У нас в Конституции четко прописано, кто может возглавить государство", — сказал Песков.
Источник: РИА Новости