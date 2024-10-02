Россия вошла в четверку крупнейших производителей мяса

М.Мишустин: Россия добилась значительных результатов в области сельского хозяйства

Россия вошла в четверку крупнейших мировых производителей мяса, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с председателем правления Россельхозбанка Борисом Листовым. Об этом пишет РИА Новости.

"Наша страна сейчас вошла в четверку крупнейших производителей, например, мяса в мире", — подчеркнул глава правительства.

Премьер отметил, что показатели по большинству основных продуктов в сфере отечественного сельского хозяйства в текущем году выполнены. Мишустин также напомнил о рекордных урожаях.

Президент на Восточном экономическом форуме сказал, что Россия добилась значительных результатов в области сельского хозяйства", — подчеркнул он.

При этом Мишустин заявил о необходимости наращивать темпы поддержки отечественных сельхозпроизводителей. В частности, он указал, что нужно повышать доступность кредитования.