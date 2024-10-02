МИД Ирана предупредил третьи страны, чтобы те не влезали в конфликт с Израилем

Глава МИД: Мы сделали предупреждение США, чтобы они отошли в сторону и не вмешивались

Иран через посредника передал США сообщение, что иранская ракетная атака на Израиль является реализацией права на самооборону, и Вашингтон не должен вмешиваться, заявил руководитель иранского МИД Аббас Аракчи.

Иран запустил в сторону Израиля сотни баллистических ракет. Генштаб Ирана заявлял, что удар нанесен по двум базам ВВС Израиля и штаб-квартире разведки "Моссад". Израиль уже пообещал дать сильный ответ.

Как отметил Аракчи агентству Tasnim, Иран не обменивался сообщениями с США до нанесения удара по Израилю.

По словам иранского министра, после атаки Тегеран попросил Швецию передать Вашингтону сообщение, что иранский ответ был "правом на самооборону", и Иран не намерен продолжать удары.

"Также мы сделали предупреждение США, чтобы они отошли в сторону и не вмешивались", – добавил Аракчи, его заявление цитирует РИА Новости.

Ранее Корпус стражей исламской революции отмечал, что если Израиль отреагирует на действия Ирана, то по нему будут нанесены "сокрушительные" удары.

Источник - VESTI.RU