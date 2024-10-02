На юге Таджикистана агитгруппы проводят беседы с населением о национальной одежде и призыве в армию

ЦА: В каждом доме они делают фотографии и публикуют их в социальных сетях.

В Хатлонской области 1800 госслужащих задействованы в подворовом обходе населения и разъясняют жителям правила ношения национальной одежды и важность прохождения срочной военной службы для молодых людей. Критики считают эти действия вторжением в частную жизнь людей.

По данным властей, в подворовом обходе участвуют представители сферы образования и здравоохранения, а также местные депутаты. В каждом доме они делают фотографии и публикуют их в социальных сетях. До августа 2024 года эти агитгруппы посетили 621 тыс домохозяйств, с которыми беседовали в основном о правилах ношения национальной одежды и важности призыва молодых людей в армию.

Председатель Хатлонской области Давлатали Саид сообщил на пресс-конференции в августе, что целью агитгрупп является предотвращение следование молодежи по неверному пути. Кроме того, таким образом выявляются уязвимые семьи.

По словам чиновника, в регионе очень много молодых людей, вовлеченных в запрещенные движения, и это вызывает обеспокоенность властей.

Жительница Куляба Гуландом рассказала, что представители власти пришли к ней домой с вопросом, есть ли у нее родственники в России. «Они сказали, чтобы те не доверяли никаким группам и были осторожными», - поделилась собеседница.

Критики утверждают, что такие действия властей расцениваются как вторжение в частную жизнь людей. Но власти, в свою очередь, утверждают, что таким образом они предотвращают вовлечение молодежи в экстремистские группы.

Власти практикуют метод подворового обхода как минимум с 2015 года. Чиновники полагают, что таким образом они узнают о проблемах населения.