Сигэру Исиба стал новым премьер-министром Японии

Об этом сообщает японское информагентство Kyodo.

Сегодня, 1 октября, парламент избрал нового 102-го премьер-министра Японии Сигэру Исибу, сообщает японское информагентство Kyodo.

Днем ранее, 30 сентября, сообщалось, что кабинет министров Японии во главе с премьер-министром Фумио Кисидой ушел в отставку.

Сигэру Исиба выбран председателем правящей Либерально-демократической партии 27 сентября и известен как один из самых опытных политиков Японии. Ранее он занимал должности министра обороны, министра сельского хозяйства и министра по делам оживления местной экономики.

После своего избрания Сигэру Исиба подчеркнул, что хочет сделать Японию безопасной страной, где каждый сможет жить спокойно. Также он предложил провести досрочные парламентские выборы уже 27 октября, чтобы получить поддержку от народа для нового правительства.

Источник: 24.kg