США выделят Украине оружие еще на 375 млн долларов

США направят Украине вооружение еще на 375 миллионов долларов, сообщает Госдепартамент США.

В пакет «срочно необходимого оружия» для защиты от продолжающихся атак России войдут в числе прочего боеприпасы HIMARS, артиллерийские снаряды, стрелковое оружие, кассетные боеприпасы и противотанковые ракеты разного типа. Помимо этого, США предоставят Украине легкие тактические автомобили и патрульные катера.

Более чем за два года полномасштабного российского вторжения помощь Украине – военную, финансовую и гуманитарную – оказала 41 страна. США уже выделили Украине более 75 млрд долларов, Германия – почти 14,7 млрд, Великобритания – более 13 млрд. Помощь остальных стран меньше.

Азаттык