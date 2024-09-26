Северокорейские шары с мусором мешают аэропортам Сеула

Запускаемые Северной Кореей воздушные шары с прикреплёнными мусорными мешками создают помехи для работы южнокорейских аэропортов, сообщило агентство Reuters в среду со ссылкой на южнокорейского чиновника.

С конца мая Северная Корея запустила более 5500 таких шаров.

"Мусорные" шары уже привели к неоднократному закрытию взлетно-посадочных полос в аэропортах Инчхон и Кимпхо. Суммарное время остановок работы составило 413 минут.

Вооруженные силы Южной Кореи сообщили, что отслеживают воздушные шары с момента их запуска. В понедельник военные заявили, что готовы принять "жесткие военные меры", если Северная Корея перейдет определенные границы, однако не уточнили, какие меры подразумеваются.

Запуски воздушных шаров с мусором начались в ответ на южнокорейские шары с пропагандистскими листовками, которые распространялись на территории Северной Кореи. Один из подобных шаров с мусором приземлился на территории резиденции президента Южной Кореи Юн Сок Ёля, на место были вызваны службы экстренного реагирования.

В июле Южная Корея возобновила трансляции через громкоговорители на границе с Северной Кореей, включая призывы переходить на сторону Юга, новости и популярные кей-поп-песни, запрещённые в КНДР. Пхеньян ранее угрожал применить артиллерию, чтобы уничтожить источники вещания.