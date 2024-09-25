"Медиазона": полиция РФ похитила дезертира в Астане и вывезла в Омск

Российская полиция похитила в столице Казахстана Астане уроженца Тюмени Камиля Касимова, обвиняемого у себя на родине в дезертирстве в военное время.

Об этом сообщает "Медиазона", в распоряжении которой оказался ответ на запрос относительно судьбы Касимова от департамента полиции Астаны.

По данным СМИ, Касимова похитили в апреле 2024 года и сначала вывезли на территорию закрытой военной части в казахстанском Приозерске, где Россия арендует испытательный полигон и военный аэродром, а уже оттуда переправили в Омск. Там дезертиру назначили шесть лет колонии строгого режима.

Отмечается, что для его задержания сотрудники УМВД по Бурятии, где дислоцирована воинская часть Касимова, на десять дней ездили в Казахстан в командировку. При этом, по данным казахстанских правозащитников, полиция Астаны могла участвовать в передаче Касимова российским полицейским, хотя официально в местном МВД это отрицают.

Согласно Кишинёвской конвенции о правовой помощи стран-участниц СНГ, выдача подозреваемых и обвиняемых в преступлениях против военной службы прямо запрещена. Казахстанский суд не принимал решение о депортации Касимова.

Камиль Касимов подписал контракт с Министерством обороны России в 2021 году. После начала войны в Украине его угрозами заставили подписать второй контракт сроком на три года. В мае 2023 года Касимов получил отпуск и, приехав из Украины домой, решил не возвращаться на войну. Он перебрался в Казахстан, где получил вид на жительство и устроился на работу.

Источник: Центральная Азия