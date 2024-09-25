Райана Рута официально обвинили в попытке покушения на Трампа

В США федеральные прокуроры официально выдвинули обвинения в отношении 58-летнего Райана Рута в покушении на убийство кандидата в президенты от республиканцев, бывшего президента Дональда Трампа.

В обвинении три пункта - кроме попытки покушения на "видного кандидата в президенты", это ещё и хранение огнестрельного оружия с целью совершения насильственного преступления и нападение на федерального служащего, сообщает ABC News.

Сразу после задержания в середине сентября суд во Флориде предъявил Руту обвинения в незаконном хранении оружия. Однако ФБР и другие правоохранительные ведомства с самого начала заявляли, что задержанного подозревают в первую очередь в подготовке покушения на Трампа.

Как заявил на пресс-конференции генеральный прокурор США Меррик Гарланд, "насилие, направленное против официальных лиц, угрожает всем ценностям нашей страны, и министерство юстиции сделает всё, чтобы привлечь Райана Рута к ответственности за покушение на убийство бышего президента Трампа".

Ранее сообщалось, что Райан Рут признал в заранее написанной записке, что он планировал покушение на Трампа и даже предсказал его провал. Об этом говорится в документе, который прокуроры предоставили суду.

"Это было покушение на Дональда Трампа, но я подвел вас. Я старался изо всех сил и проявил всю смекалку, на которую был способен", – говорится в записке, которую Рут положил в коробку и оставил в доме друга. В ней он также предлагает вознаграждение в размере 150 тысяч долларов тому, "кто сможет завершить эту работу".

Рут находится в тюрьме после того, как был задержан 15 сентября у поля для гольфа в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида, где в этот момент находился Дональд Трамп. Попытка покушения была предотвращена после того, как агент Секретной службы открыл предупредительный огонь по кустам, окружающим поле для гольфа, заметив среди зелени дуло автомата. Трамп в этот момент играл в гольф.

Рут попытался скрыться на автомобиле, но был вскоре задержан. В кустах за решетчатой оградой, отделяющей гольф-клуб от шоссе, была найдена полуавтоматическая винтовка со снайперским прицелом, а также видеокамера.

По данным СМИ, за Рутом числятся несколько правонарушений. Рут активно критиковал Трампа в соцсетях и неоднократно выражал поддержку Украине. Он также рассказывал СМИ, что пытался вербовать бывших солдат афганской армии для службы в ВСУ и провёл в 2022 году несколько месяцев на украинской территории.

Источник: Центральная Азия