Зеленский: "Конец войны более близок, чем считают многие"

В понедельник находящийся в Соединенных Штатах с визитом президент Украины Владимир Зеленский дал интервью телекомпании ABC, в котором заявил, что, по его мнению, конец войны, начатой Россией, "более близок, чем считают многие".

Полная версия интервью будет показана во вторник утром.

В выдержках из интервью, представленных телекомпанией в качестве анонса накануне, президент Украины говорит, что его "план победы", который он представит президенту США Джо Байдену в четверг, заключается в "усилении Украины": "Именно поэтому мы просим наших друзей, наших союзников усилить нас. Это крайне важно". "На мой взгляд, мы ближе к миру, чем многие думают. Мы ближе к концу войны", – подчеркнул Владимир Зеленский.

Отвечая на вопрос, предусматриваются ли его "планом победы" переговоры с Россией и готов ли он доверять России, президент Украины заявил, что мирный план – не о переговорах с Россией. Он назвал его мостом к дипломатическому разрешению конфликта. Суть его предложений заключается в усилении Украины. "Только с позиции силы мы сможем подтолкнуть Путина к миру посредством дипломатии", – утверждает Зеленский. По его словам, президент России Владимир Путин напуган военной операцией Украины в Курской области, потому что россияне увидели, что он не способен защитить территорию собственной страны.

В среду Зеленский выступит на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. У него запланированы встречи с представителями стран "Большой семерки", а также так называемого Глобального Юга.