Израиль нанёс ещё десятки ударов по Ливану, погибли 492 человека

В ночь на 24 сентября Израиль нанёс ещё десятки ударов по югу Ливана. Вчера из-за израильских атак погибли почти пятьсот человек, в том числе женщины и дети.

Армия Израиля утверждает, что ночью била по объектам радикальной группировки "Хезболла", признанной террористической в Израиле и США. "В ходе атак наблюдались вторичные взрывы, свидетельствующие об оружии, хранившемся в зданиях", – говорится в сообщении ЦАХАЛ.

Вчера в результате израильских ударов в Ливане погибли 492 человека, в том числе 88 женщин и детей. Об этом сообщили ливанские власти, передаёт Associated Press. Атака стала самой смертоносной со времен войны между Израилем и "Хезболлой" в 2006 году.

Перед вчерашними ударами, которые в итоге были нанесены не только по югу Ливана, но и по северу и по столице страны, Израиль впервые призвал ливанцев эвакуироваться из домов и других зданий, где, по израильским сведениям, хранится оружие.

AP сообщает, что жители Ливана получили смс следующего содержания: "Если вы находитесь в здании, где хранится оружие "Хезболлы", уезжайте из деревни до дальнейших распоряжений". Такое же сообщение получил министр информации Ливана, который назвал рассылку элементом психологической войны со стороны Израиля. С юга страны бежали тысячи жителей, на дорогах образовались пробки.

Позже израильская армия опубликовала фото ракеты, которая, как утверждает ЦАХАЛ, находилась в доме ливанской семьи и была готова к выпуску по Израилю. Всего, по данным израильской армии, вчера были нанесены более 1600 ударов по объектам "Хезболлы", в том числе по различным ракетам и ударным беспилотникам.

В Минздраве Ливана сообщили, что удары пришлись в том числе по больницам, медицинским центрам и машинам скорой помощи.

В свою очередь "Хезболла" заявила, что вчера выпустила десятки ракет по Израилю, среди целей были военные базы. Один израильтянин получил осколочные ранения, по данным израильской стороны.

Представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил, что армия сделает "всё необходимое", чтобы оттеснить "Хезболлу" от северной границы Израиля. Израиль готов начать наземную операцию в Ливане, если это потребуется, сказал Хагари.

Власти США заявили, что обеспокоены происходящим в Ливане и у них есть "конкретные идеи" по восстановлению спокойствия в регионе. Американские чиновники представят их партнёрам на Генеральной Ассамблее ООН, которая проходит сейчас в Нью-Йорке.

Глава ООН Антониу Гутерриш сказал, что встревожен эскалацией насилия и большим количеством жертв среди гражданского населения в Ливане.

"Хезболла" пользуется значительным влиянием в Ливане, граничащем с Израилем на севере. Группировка, пользующаяся поддержкой Ирана, выпустила ракеты по Израилю на следующий день после нападения на него палестинской группировки ХАМАС, признанной террористической в США и ЕС, в октябре 2023 года. С тех пор обстрелы на границе происходят почти ежедневно. Десятки тысяч жителей эвакуированы из приграничных районов с обеих сторон.