Кыргызско-Китайский центр торгово-экономического сотрудничества открыли в Шэньси

В городе Сиане, провинции Шэньси, открылся Кыргызско-Китайский центр торгово-экономического сотрудничества. В церемонии приняли участие зампред кабмина Бакыт Торобаев и губернатор провинции Чжао Ган. Об этом сообщили в кабмине КР.

Центр площадью 1 тысяча квадратных метров предназначен для выставок кыргызской продукции и организации встреч с предпринимателями. Также открылся торговый павильон Кыргызстана площадью 200 квадратных метров, где будет представлена продукция, доступная для покупки как в офлайн, так и онлайн через приложения Douyin, WeChat и Pingduoduo.

В рамках открытия прошел бизнес-форум с участием более 200 компаний из Кыргызстана и Шэньси. Участники обсуждали инвестиции в промышленность, туризм, транспорт и сельское хозяйство.

По итогам форума подписаны несколько инвестиционных соглашений. Также состоялась встреча Бакыта Торобаева с представителем компании Shaanxi Coal and Chemical Industry Group, на которой обсудили вопросы сотрудничества в горнодобывающей отрасли и переработке.