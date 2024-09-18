К чему приведут массовые взрывы пейджеров «Хезболлы» в Ливане и Сирии

Группировка пригрозила Израилю расправой за гибель и ранения тысяч человек

17 сентября в Ливане и Сирии взорвались сотни пейджеров, принадлежащих членам «Хезболлы». Группировка назвала случившееся крупнейшим нарушением безопасности и возложила ответственность на Израиль. Подробнее — в статье РБК

Что известно о взрывах пейджеров

В Ливане примерно в 15:30 по местному времени (совпадает с мск) в течение получаса в различных регионах взорвались несколько сотен пейджеров, которыми пользовались члены ливанской шиитской группировки «Хезболла». Взрывы произошли и в южных пригородах Бейрута, где, предположительно, расположены объекты группировки, спровоцировав панику среди местного населения. Судя по опубликованным в соцсетях видео, некоторые владельцы пейджеров были в публичных местах — в магазинах или на рынках.

В Минздраве Ливана сообщили, что в результате взрывов погибли девять человек (в «Хезболле» заявляют, что среди них ребенок и два члена группировки). Ранения получили более 2,8 тыс. человек, 200 из них находятся в тяжелом состоянии. Также сообщается о погибших в Сирии — вероятно, это находившиеся в арабской республике члены «Хезболлы». Среди пострадавших — посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани (по данным Al Mayadeen, он не получил серьезных ранений).

Предположительно, причиной взрывов устройств стала кибератака. Источник телеканала Al Jazeera в «Хезболле» назвал инцидент «крупнейшим нарушением безопасности», с которым столкнулась группировка за тот период, что она обменивается с Израилем ударами в приграничных регионах. Такой же оценкой поделился и собеседник Reuters.

По данным СМИ, незадолго до взрывов пейджеров на них поступили звонки, видимо, для того, чтобы увеличить вероятность, что их владельцы будут рядом с устройствами, когда они взорвутся. Несколькими месяцами ранее лидер «Хезболлы» Хасан Насралла призвал членов группировки отказаться от использования смартфонов, отмечает Al Jazeera. Насралла пояснил, что у Израиля есть технологии, позволяющие взламывать эти устройства, поэтому группировка решила использовать для коммуникации пейджеры. Сам Насралла в результате взрывов не пострадал, уточняет Reuters.

Представитель «Хезболлы» на условиях анонимности заявил Associated Press, что используемые группировкой портативные пейджеры новой марки сначала нагрелись, а затем взорвались. Источники Reuters утверждают, что устройства были приобретены несколько месяцев назад. Майкл Горовиц, глава аналитического отдела консалтинговой фирмы Le Beck International, предположил в беседе с The Wall Street Journal, что причиной взрывов, скорее всего, стало вредоносное ПО, которое вызывало перегрев и взрыв батареек, или заряд, заранее установленный в устройства и активированный дистанционно.

Минздрав Ливана призвал всех граждан, пользующихся пейджерами, включая медиков, немедленно избавиться от них. Представители служб безопасности призвали жителей освободить дороги для проезда скорых. Как сообщает Национальное информационное агентство Ливана, больницы на юге страны, в долине Бекаа на востоке страны и в южных пригородах Бейрута попросили местных жителей сдавать кровь всех групп. AP обращает внимание, что все эти регионы отличает сильное присутствие «Хезболлы».

Министерство иностранных дел Ливана заявило, что оно «приступило к подготовке жалобы для представления в Совет Безопасности Организации Объединенных Наций». Официальный представитель ООН Стефан Дюжаррик назвал ситуацию в Ливане чрезвычайно тревожной.

Что известно о причастности Израиля к атаке

«Хезболла» практически сразу возложила ответственность на Израиль. «Изучив все факты, текущие данные и доступную информацию о греховном нападении, которое произошло сегодня днем, мы возлагаем на израильского врага полную ответственность за эту преступную агрессию, целью которой также было гражданское население», — говорится в заявлении группировки. В «Хезболле» также пообещали, что «вероломный и преступный враг непременно понесет наказание за этот агрессивный акт».

На возможную причастность Израиля намекнул и пресс-секретарь главы еврейского государства Топаз Лук: он ретвитнул пост израильского журналиста, что страна вряд ли предпримет какие-то шаги в отношении Ливана до участия в Генассамблее ООН на следующей неделе, со словами: «Что ж, этот [твит] не прошел проверку временем». Лук почти сразу же удалил свой пост, однако на него успели обратить внимание журналисты. В канцелярии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху поспешили дезавуировать заявление Лука, отметив, что тот «уже несколько месяцев не является пресс-секретарем премьер-министра и не находится в тесном кругу людей, участвующих в дискуссиях». Но ранее о его отставке не сообщалось.

Ни в ЦАХАЛ, ни в офисе израильского премьера РБК не прокомментировали случившееся. Между тем, по данным местных СМИ, вечером во вторник высшие должностные лица израильских служб безопасности были вызваны на экстренное совещание с руководителями правительства. По данным Times of Israel, канцелярия премьер-министра запретила членам кабинета общаться со СМИ на тему взрывов.

Jerusalem Post отмечает, что серия взрывов произошла вскоре после того, как израильская разведка ШАБАК сообщила, что «Хезболла» недавно предприняла в Тель-Авиве попытку покушения на бывшего высокопоставленного израильского чиновника, причастного к сфере обороны. Журналист издания Йона Джереми Боб задается вопросом, может ли такая близость двух событий по времени, а также «несколько часов истерики» в Израиле свидетельствовать, что взрывы — это ответ на провалившееся покушение.

Могут ли взрывы спровоцировать войну между Израилем и «Хезболлой»

С октября прошлого года, когда началась война между Израилем и ХАМАС, «Хезболла» регулярно наносит «удары солидарности» по северным израильским районам, а ЦАХАЛ обстреливает позиции группировки. Однако до нынешнего момента Бейрут лишь единожды становился целью израильских атак: 30 июля в его пригороде был ликвидирован один из высокопоставленных командиров «Хезболлы» Фуад Шукр. В конце августа Израиль и ливанская группировка обменялись самыми значительными ударами с лета 2006 года, но избежали полномасштабной войны.

За несколько часов до взрывов спецпосланник президента США Амос Хохштейн провел переговоры с Нетаньяху и министром обороны Йоавом Галантом. Американский чиновник, как сообщается, призвал израильское руководство к дипломатическому урегулированию конфликта с «Хезболлой» и предупредил о разрушительных последствиях дальнейшей эскалации.

Газета «Гаарец» сообщает, что израильская разведка зафиксировала «необычные признаки» военных приготовлений «Хезболлы» на юге Ливана. Какие именно, не уточняется. По данным издания, ЦАХАЛ одновременно старается продемонстрировать сдержанность ради переговоров о соглашении по безопасности с ливанской группировкой, которые ведутся через посредников, но и изучает возможность нанесения упреждающего удара, чтобы не позволить «Хезболле» получить «военное или пропагандистское преимущество».

Впрочем, научный сотрудник Института востоковедения РАН, эксперт дискуссионного клуба «Валдай» Григорий Лукьянов в беседе с РБК предположил, что массовые взрывы в Ливане, напротив, уменьшают вероятность дальнейшего разрастания противостояния между Израилем и «Хезболлой». Он пояснил, что в случае, если взрывы возымели желаемый Израилем эффект, то по ливанской группировке был нанесен очень серьезный удар, который значительно снизит эффективность военной координации и способность «Хезболлы» проводить масштабные военные операции. «Если удар достиг своей цели и управленческая инфраструктура выведена из строя на среднесрочный период, то тогда цели Израиля достигнуты и проводить более масштабную военную операцию нет никакого смысла, поскольку способности «Хезболлы» ограничатся нанесением беспокоящих ударов без должной координации и, как следствие, с низкой эффективностью и результативностью», — отметил Лукьянов.

Если взрывы не решили поставленных задач, нет оснований полагать, что Израиль захочет задействовать масштабные ресурсы против «Хезболлы», когда она сильна. По словам востоковеда, с большей долей вероятности ЦАХАЛ продолжит осуществлять подобные операции, призванные максимально ослабить группировку при помощи ударов по ее самому уязвимому элементу — руководящим и координирующим центрам. «Операции, которые Израиль может себе позволить, обладая техническим преимуществом и высокоэффективными спецслужбами, вполне его устраивают и позволяют с низкими затратами достигать максимального числа целей. Военная операция при этом не нужна», — сказал эксперт. Но даже в случае, если массовые взрывы пейджеров не привели к значительному урону, «Хезболла» все равно не располагает ресурсами, чтобы самостоятельно, без поддержки Ирана и помощи региональных союзников в Ираке, Сирии и Йемене, нанести более существенный удар по Израилю, чем совершались ранее, резюмировал он.

Эскалация, вероятно, помешает Нетаньяху реализовать свои планы уволить Галанта с поста министра обороны: конфликт между двумя политиками обострился из-за разногласий по поводу сделки с ХАМАС. Вероятный преемник Галанта Гидеон Саар недостаточно знаком с планом возможного наступления на Ливан, а потому его назначение, скорее всего, отложат, отмечает «Гаарец».

В Израиле также звучат опасения, что обострение может значительно отсрочить возвращение израильтян, эвакуированных с севера страны. С начала октября 2023 года свои дома были вынуждены покинуть около 60 тыс. граждан Израиля и более 110 тыс. ливанцев.

Источник - РБК