Число пострадавших в результате детонации пейджеров в Ливане выросло до 4 тысяч

Число жертв массовых подрывов пейджеров в Ливане увеличилось до 11 человек. Об этом заявил глава ливанского Минздрава Фирас Абьяд в эфире Al Jadeed.

"Число жертв возросло до 11, раненых – превысило 4 тыс.", – приводит слова министра РИА Новости.

Как уточняется, 400 пострадавших находятся в критическом состоянии.

Ранее сообщалось о восьми погибших и 2,8 тыс. пострадавших.

Руководство ливанского шиитского движения "Хезболла" возложило на Израиль ответственность за произошедшее. Массовая детонация пейджеров произошла в нескольких районах Ливана во вторник, 17 сентября.

Между тем...

Пейджеры, которые массово взорвались в Ливанской Республике, были заранее начинены взрывчатым веществом.

"Взорвавшиеся гаджеты связи были заминированы заранее", – сообщает телекомпания Al Jazeera со ссылкой на источник в силовых структурах Ливана.

Он рассказал, что взорвавшиеся устройства пейджинговой связи содержали в себе до 20 грамм взрывчатки. Эти пейджеры были привезены в Ливан пять месяцев назад.

Ливанские спецслужбы устанавливают, когда и где взрывчатка была помещена в пейджеры.

Как утверждает портал Axio, операция по массовой детонации пейджеров в Ливане была одобрена премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Источник - ВЕСТИ

