Дональд Трамп: Возможно, Бог хочет, чтобы я стал президентом и спас эту страну

Дональд Трамп в интервью блогеру Фароку Сармаду рассказал о втором покушении на его жизнь

Цитаты из интервью Трампа:

- Я играл в гольф со своими друзьями. Это было воскресным утром.

- Было очень тихо, стояла прекрасная погода, все было прекрасно, и вдруг мы услышали выстрелы в воздух. Я думаю, что их было четыре или пять. Секретная служба сразу поняла, что это были пули, и сразу увела меня;

- Я бы с удовольствием доиграл этот матч, но мы решили, что пора убираться отсюда;

- Агент секретной службы увидел в кустах ствол автомата АК-47 и начал стрелять в ту сторону;

- Тот человек, который был в кустах, бросился бежать. Но представитель моей охраны преследовал его вплоть до грузовика, на котором преступник и скрылся. Однако нам удалось сфотографировать его номера;

- В итоге полиция достаточно быстро выследила его на шоссе. Потом была погоня на большой скорости и они его поймали;

- Теперь этот человек за решеткой. И, надеюсь, он там останется надолго. Это очень опасный человек. Очень-очень опасный человек;

Сейчас звучит много высказываний от представителей Демпартии об угрозе демократии и тому подобном, но, похоже, что оба этих человека были левыми радикалами;

- Возможно, Бог хочет, чтобы я стал президентом и спас эту страну.