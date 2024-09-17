В России отказались запрещать хиджабы

Российское правительство не поддержало законопроект депутата Владислава Даванкова, предлагающий запретить хиджабы и никабы в стране по примерам Таджикистана и Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая.

В правительстве подчеркнули, что такие термины как «религиозная одежда», «одежда с религиозными атрибутами или религиозной символикой» не регламентированы законодательством, что «может привести к неоднозначной правоприменительной практике».

В кабмине рекомендовали существенно доработать инициативу.

Речь идет о законопроекте депутата Владислава Даванкова, включающего в себя изменения в ряде федеральных законов. Инициатива предполагает введение запрета не только на ношение никабов, полностью закрывающих лица, но и на иную религиозную одежду, закрывающую лица «частично».

В тексте законопроекта Даванков ссылается на примеры в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая и Таджикистане, где, по его словам, установлен законодательный запрет на ношение хиджаба на улицах.

Ряд российских экспертов, а том числе директор Центра социально-политических исследований и информационных технологий РГГУ Магомед Омаров заявили, что предлагаемый запрет может вызвать «обратный эффект».

На прошлой неделе муфтий и представитель Духовного управления мусульман Республики Татарстан Камиль Самигуллин заявил, что считает вопрос никабов «надуманным» и «неактуальным» для России, призвав при этом общественников и депутатов «не вмешиваться» во внутриисламские вопросы, оставив их муфтиям и богословам.

Законопроект не поддержали не только в Татарстане, но и в Чечне: в июне депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов раскритиковал инициативу Даванкова: «Если Даванков хочет запретить кому-либо исполнять их религиозные предписания, то он прямо противоречит Конституции России, которая гарантирует свободу вероисповедания».

Источник - "TRT"