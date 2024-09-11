В Австралии детям запретят пользоваться соцсетями

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил 10 сентября, что детям будет запрещено пользоваться социальными сетями.

По его словам, минимальный возраст для регистрации установят на отметке от 14 до 16 лет. Премьер отметил, что федеральные законы, ограничивающие доступ детей к соцсетям, вступят в силу до конца года.

Альбанезе назвал влияние соцсетей на молодежь «бедствием». Он отметил, что предпочтительнее всего было бы установить запрет для пользователей младше 16 лет. В ближайшие месяцы власти Австралии проведут пробное тестирование различных подходов к верификации возраста.

«Я хочу, чтобы дети оторвались от своих гаджетов и пошли играть в футбол, плавать в бассейнах и заниматься теннисом», — подчеркнул Альбанезе. «‎Мы хотим, чтобы у них был реальный опыт общения с реальными людьми, потому что мы знаем, что социальные сети наносят социальный вред».

Консервативный лидер оппозиции Питер Даттон заявил, что поддержит предложенное правительством ограничение по возрасту.

Источник - «TRT на русском»