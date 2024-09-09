Washington Post узнала о намерении команды Трампа выпускать водку Trump

Дональд Трамп часами подписывает книги и прочие товары на продажу в рамках политической кампании, а эксперты уверяют, что его способность монетизировать политическую деятельность уникальна.

Одной из идей его команды была даже продажа именной водки.

"Ни один кандидат в президенты США так тесно не связывал свою предвыборную кампанию с личной коммерческой выгодой. Трамп продает ошеломляющий ассортимент товаров, среди которых Библии с автографом, за продажу которых он получает гонорар, дорогие кроссовки, золотые ожерелья, криптовалютные карты, ручки и многое другое", – пишет The Washington Post.

По словам бывшего генерального юрисконсульта Управления правительственной этики США Дона Фокса, в истории еще никто так не монетизировал должность и не баллотировался на пост президента, как это сделал Трамп.

"Ничего удивительного, учитывая личность. Как это влияет на улучшение жизни простых американцев? Никак. Это просто набивает его собственный карман", – добавил Фокс.

По словам людей, знакомых с темой, некоторые из бывших и неофициальных советников Трампа обсуждали запуск линейки водки Trump. Пока продукт не вышел на рынок, к тому же близкий к Трампу источник сказал, что у 45-го президента США уже нет планов поддерживать или запускать линию водки.

Ранее в этот день New York Times сообщила о данных опроса, согласно которым Дональд Трамп набрал 48 процентов, а Камала Харрис – 47%. Между кандидатами разница в 1 процент по показателю одобрения избирателей в семи колеблющихся штатах.

Источник - Vesti.ru