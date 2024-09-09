В Турции после обнаружения тела 8-летней девочки задержаны более 20 человек

Более 20 человек задержаны полицией в турецкой провинции Диярбакыр после обнаружения тела восьмилетней девочки Нарин Гюран.

Ребенок пропал без вести около трех недель назад в районе Тавшантепе, не вернувшись к родителям после религиозных курсов. Сначала семья начала поиски девочки своими силами, но вскоре отец обратился в полицию за помощью.

Жандармерия и полиция подняли на поиск ребенка значительные силы, кинологов со служебными собаками. Были проверены тысячи автомобилей в регионе, допрошены десятки граждан, осмотрена вся территория.

В воскресенье тело девочки было обнаружено в двух километрах от места жительства в мешке на берегу ручья, сверху его накрыли камнями и деревьями.

Ведется расследование, дело взято на контроль высшим руководством страны. Под подозрение попали несколько человек из семьи ребенка, сообщает РИА Новости.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган написал в соцсетях, что глубоко опечален сообщением о гибели девочки.

"Хочу, чтобы вы знали: я лично буду следить за судебным процессом, чтобы те, кто отнял у нас девочку Нарин, понесли самое суровое наказание, которого они заслуживают", – подчеркнул президент.

Источник - Vesti.ru