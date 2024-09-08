Израильская армия казнила ребенка, а затем расстреляла его семью

Расследование The New York Times

Газета The New York Times опубликовала видеорасследование, произошедшей в декабре расправы над палестинской семьей, в результате которой без причины были убиты мать, отец, а также их пятеро детей.

В декабре в социальных сетях появилась видеозапись, на которой тела матери, отца и их четырех взрослых сыновей были разбросаны по улице в городе Газа. Рядом с ними лежали самодельный белый флаг, носилки и лопаты.

Журналисты The New York Times совместно с американскими военными экспертами выяснили предысторию ужасающего видео: 6 декабря мальчик из семьи Абу Салех, гуляя вокруг приюта для беженцев, был убит израильской армией.

Шестеро членов семьи Абу Салех были расстреляны израильским снайпером, несмотря на белый флаг, сразу после похорон палестинского мальчика, казненного израильской армией накануне.

Сообщается, что в конечном итоге израильские солдаты сгребли тела шестерых палестинцев бульдозером и выкинули в мусорную кучу.

Источник - «TRT на русском»