Трамп экстравагантный самовлюблённый тип - Дмитрий Медведев

Бишкек, "Саясат.kg". Об этом на своем телеграмм-канале написал замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Дональд Трамп обиделся на нынешнюю администрацию и угрожает снять санкции с России. Снимет, если изберут?

Нет, конечно. При всей своей кажущейся «несистемности» Трамп в конечном счёте – системный персонаж. Да, он экстравагантный самовлюблённый тип, но при этом он прагматик. Трамп, как бизнесмен, понимает, что санкции вредят господству доллара в мире. Однако не настолько, чтобы устроить в США революцию и пойти против антироссийской линии пресловутого deep state, которое гораздо сильнее любого Трампа.

А что Харрис? От неё тем более не стоит ждать никаких сюрпризов. Она неопытна и, как утверждают её недруги, просто глупа. Ей будут готовить красивые бессмысленные речи и скучные правильные ответы на вопросы, которые она, заразительно смеясь, будет зачитывать с телесуфлёра.

Санкции против СССР были весь XX век. Они вернулись в ХХI в беспрецедентном масштабе. Поэтому для всех нас – sanctions forever. Вернее – до распада США в ходе неминуемой новой гражданской войны. Ведь Голливуд недаром снимает о ней фильмы"- пишет Д.Медведев.