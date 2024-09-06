Дуров вышел на связь

Павел Дуров сделал первое заявление после своего ареста через свой личный канал в Telegram.

Он сообщил, что французская полиция допрашивала его в течение четырех дней после прибытия в Париж в прошлом месяце. Основатель мессенджера Telegram выразил удивление, поскольку у компании уже есть официальный представитель в ЕС, который отвечает на запросы со стороны Евросоюза.

Кроме того, Дуров, являющийся гражданином Франции, отметил, что часто посещал французское посольство в Эмиратах, но французские власти до этого момента не задавали ему вопросов по этому поводу.

Дуров также заявил, что Telegram готов к сотрудничеству с многими странами, но не готов отказываться от своих принципов.

Он привел примеры: Россия требовала от мессенджера передать «ключи шифрования» для возможности слежки, что было отклонено и привело к временной блокировке Telegram; Иран требовал заблокировать каналы протестующих, что также было отклонено, и в результате Telegram был запрещен в Иране.

Основатель мессенджера также опроверг утверждения о том, что Telegram является анархическим раем.

Он заявил, что каждый день удаляются миллионы вредоносных постов и каналов. Кроме того, в Telegram существует ежедневный отчет о прозрачности, а также установлены прямые горячие линии с неправительственными организациями для более быстрой обработки срочных запросов на модерацию.

Источник - «TRT»