Массовое убийство в Буркина-Фасо: сотни жертв

В центральной части Буркина-Фасо произошло массовое убийство мирных жителей, ставшее одним из самых кровопролитных за почти десятилетие насилия радикалов в стране.

По сообщениям родственников жертв, не менее 400 человек были убиты экстремистами вблизи города Барсалого.

Свидетельница трагедии, 38-летняя женщина, спасшаяся вместе с малышом, рассказала о событиях в интервью сотруднику гуманитарной организации.

«Мы вышли с тележками собирать тела моих старших братьев. Мы провели много времени, перебирая тела, сложенные под деревьями», - рассказала она.

Нападение произошло в субботу утром. Армия заставила мужчин копать оборонительные траншеи, а женщин и детей - расчищать местность. Боевики, названные свидетельницей «лесными людьми», прибыли около 10 утра и открыли огонь по солдатам и мирным жителям.

Источник - «TRT на русском»