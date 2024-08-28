Беды посыпались на Telegram: Индия грозит блокировкой мессенджера

Индийское правительство инициировало расследование в отношении Telegram, сообщило местное издание Times of India.

По его данным, расследованием занимаются Министерство внутренних дел и Министерство коммуникаций и информационных технологий Индии.

Платформу проверяют на предмет причастности к преступной деятельности, такой как вымогательство и азартные игры. Это произошло после ареста главы Telegram Павла Дурова во Франции по ряду обвинений.

Согласно информации финансового портала Moneycontrol, который ссылается на официальных представителей правительства Индии, Telegram грозит запрет в Индии, однако «окончательное решение будет зависеть от результатов расследования», отмечает Times of India.

Следует добавить, что Индия была крайне активным рынком для Telegram в 2023 году – приложение было скачано порядка 84 млн раз.

Источник - TRT