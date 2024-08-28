Талибы запретили женщинам смотреть на чужих мужчин 

Движение «Талибан» запретил афганским женщинам смотреть на чужих мужчин.
В Афганистане разработано новое руководство в отношении женщин и мужчин в Афганистане. Тех, кто не подчинится новым правилам, отправят за решётку.
В частности, женщинам запретили громко разговаривать в общественных местах и у себя дома, петь песни на улице, читать Коран, одевать прилегающую или короткую одежду, а также садиться в такси без сопровождающего её мужчины-родственника.
Мужчинам также запрещено смотреть в лицо женщин в общественных местах. Кроме того, им запрещено стричь и брить бороды.
Источник - ELTUZ