           
Подробности
В мире
Просмотров: 31

Талибы запретили женщинам смотреть на чужих мужчин 

Движение «Талибан» запретил афганским женщинам смотреть на чужих мужчин. 

 В Афганистане разработано новое руководство в отношении женщин и мужчин в Афганистане. Тех, кто не подчинится новым правилам, отправят за решётку. 

-2
 
В частности, женщинам запретили громко разговаривать в общественных местах и у себя дома, петь песни на улице, читать Коран, одевать прилегающую или короткую одежду, а также садиться в такси без сопровождающего её мужчины-родственника. 
 
Мужчинам также запрещено смотреть в лицо женщин в общественных местах. Кроме того, им запрещено стричь и брить бороды. 

Источник - ELTUZ

           