Вячеслав Володин: “В преддверии выборов президента США Байдену важно взять Telegram под контроль”

Бишкек, “Саясат.kg”. Спикер Госдумы РФ прокомментировал арест основателя Telegram.

- Идут третьи сутки с момента задержания во Франции Павла Дурова. Он обвиняется в отказе сотрудничать по вопросам кибер- и финансовых преступлений в Telegram и возможном соучастии в них.

Павел Дуров является создателем и владельцем ряда крупных цифровых продуктов, в том числе мессенджера Telegram, которым пользуется более миллиарда человек в разных странах.

Это — международная платформа, обладающая серьёзным уровнем защищённости информации и популярностью.

Сам Дуров имеет 4 гражданства, в том числе французское. Париж именно этим фактом обосновывает законность его задержания.

На самом деле за арестом Дурова стоит Вашингтон.

Telegram - одна из немногочисленных и одновременно самых больших интернет-площадок, на которую США не имеют влияния. При этом она работает во многих странах, которые представляют интерес для них.

В преддверии выборов президента США Байдену важно взять Telegram под контроль.

Для Вашингтона слежка в соцсетях, их тотальная цензура и подчинение, в том числе с помощью шантажа под видом борьбы с разного рода угрозами, являются традиционными способами политического управления и внешнего влияния.

Большинство глобальных сетей — американские по происхождению. Их Белый дом контролирует. А вот заставить Telegram проводить премодерацию и поставлять данные Госдепу и ЦРУ США пока не могут.

Поэтому через Францию Дурову пытаются предъявить обвинения в более десяти преступлениях, перечень статей по которым достаточно широк.

Сам Дуров при этом никогда иллюзий по поводу США не питал, называл их полицейским государством. Говорил о том, что успех Кремниевой долины в прошлом, делать бизнес там больше не стоит. Заявлял об избыточном внимании ФБР и спецслужб к нему лично и его компании, попытках завербовывать сотрудников Telegram, чтобы влиять на работу IT-корпорации изнутри.

Государствам, где активно функционирует и развивается Telegram, надо понять суть происходящего и для себя решить: хотят они, чтобы Вашингтон контролировал ещё и эту платформу, или же её работа всё-таки не должна регулироваться в угоду политическим интересам США,- написал Володин в своем телеграмм канале.