Эмманюэль Макрон заявил, что решение арестовать Павла Дурова не политическое

А еще президент Франции обвинил свои и зарубежные СМИ в распространении ложной информации.

Я тут прочитал ложь после ареста основателя Telegram. Франция больше всего привязана к свободе мнений и выражения, предпринимательству и инновациям. Так и будет впредь. В социальных сетях в условиях верховенства закона свобода реализуется в рамках, установленных правом, для щащиты граждан и уважения их основных прав,

— заявил Макрон.

По его словам, арест Павла Дурова на территории Франции произошел в рамках продолжающегося судебного расследования, и это «ни в коем случае не политическое решение». Да и вообще последнее слово якобы останется за судьями.

Ну да, свобода самовыражения. Это Макрон намекает, что будь Павел Дуров разноцветнокожей бородатой женщиной, возможно, ему бы повезло больше.

Источник - t.me/lomovkaa