Израиль требует разделить Египет и Палестину стеной

Израиль настаивает на возведении стены у Филадельфийского коридора на границе между палестинским сектором Газа и Египтом, чтобы помешать палестинскому движению ХАМАС строить тоннели, сообщает The Wall Street Journal.

Высокопоставленный египетский чиновник сообщил изданию, что Каир выступает за полный вывод израильских сил из коридора и пограничного перехода Рафах между Египтом и сектором Газа, в то время как израильская сторона требует возвести там стену и получить доступ к данным с камер и датчиков, следящих за районом, сообщает газета.

Израиль закрыл КПП «Рафах», через который в осажденный эксклав поступала основная часть гуманитарной помощи, в декабре, с тех пор он не открывался.

В четверг в Катаре начался новый раунд консультаций, направленных на достижение режима прекращения огня в секторе Газа и обмена пленными между ХАМАС и Израилем. Следующий раунд переговоров, который госсекретарь США Энтони Блинкен назвал вероятным «последним шансом», состоится в Каире до конца этой недели.

«TRT на русском»