Лукашенко: «Украина будет рада применению ядерного оружия»

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в Украине «будут очень рады», если Россия применит тактическое ядерное оружие.

Такое мнение он выразил в интервью телеканалу «Россия», комментируя операцию ВСУ в Курской области РФ.

Лукашенко отметил, что подобные действия со стороны Украины ведут к эскалации конфликта и могут подтолкнуть Россию к асимметричным мерам, включая применение ядерного оружия.

«Знаю точно, что в Украине были бы очень рады, если бы Россия применила или мы там тактическое ядерное оружие. Это было бы счастье. Вот тогда, наверное, у нас вряд ли союзники бы остались. Вообще никаких бы даже сочувствующих стран не осталось. Потому что они погружены в то, что происходит», — сказал Александр Лукашенко.

«Во-вторых, это же ядерное оружие. У нас же уже сформирован определенный образ негативный к этому ядерному оружию. Вот они хотят подтолкнуть», - добавил белорусский лидер.

«TRT на русском»