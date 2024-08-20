Глава американского Госдепартамента провел 11-часовые переговоры о прекращении огня

Прорыв оказался дальше, чем предполагалось

Госсекретарь США прибыл в Израиль для участия в многочасовых переговорах, направленных на заключение соглашения о долгосрочном прекращении огня в войне в Газе, на фоне сигналов со стороны официальных лиц Израиля и ХАМАСА о том, что прорыв, возможно, не так близок, как предполагали международные посредники.

Как пишет The Guardian, Энтони Блинкен прилетел в воскресенье в Тель-Авив в рамках возобновленных усилий Вашингтона по содействию прекращению огня в 10-месячном конфликте, переговоры о котором стали еще более срочными после последовательных убийств в прошлом месяце высокопоставленного командира "Хезболлы" и политического руководителя ХАМАСА Исмаила Хании.

Есть надежда, что прекращение огня снизит температуру на Ближнем Востоке и отговорит Иран и "Хезболлу" от ответных действий, которые могут привести к быстрому перерастанию войны в Газе в общерегиональный конфликт.

Высокопоставленный дипломат США будет стремиться “заключить соглашение о прекращении огня и освобождении заложников и задержанных” во время своего девятого визита в регион с момента начала войны после нападения ХАМАС 7 октября, заявили в Госдепартаменте. Ожидается, что Блинкен встретится с высокопоставленными лидерами, включая премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, в понедельник, прежде чем отправиться в Египет.

Международные посредники США, Катар и Египет после двухдневных переговоров в столице Катара Дохе на прошлой неделе выразили оптимизм, объявив, что было согласовано “промежуточное предложение”. Ожидается, что переговоры по устранению оставшихся пробелов возобновятся в Каире в среду или четверг, отмечает The Guardian.

США очень хотят иметь возможность объявить о заключении сделки во время саммита в Каире, поскольку внимание Вашингтона начинает переключаться на ноябрьские выборы в США. Однако ХАМАС, который непосредственно не участвует в этом раунде переговоров, заявил, что идея о том, что сделка приближается, является “иллюзией”.

В воскресенье вечером ХАМАС заявил, что новое предложение слишком совпадает с позицией израильского премьер-министра. “Мы возлагаем на Нетаньяху полную ответственность за срыв усилий посредников, задержку достижения соглашения и за жизни его заключенных, которые подвергаются той же опасности, что и наш народ, из-за его продолжающейся агрессии и систематических нападений на все аспекты жизни в секторе Газа”, - говорится в заявлении палестинской группировки.

Но Нетаньяху заявил, что именно на ХАМАС необходимо оказать давление.

“ХАМАС до сих пор сохраняет упрямство. Он даже не направил своего представителя на переговоры в Доху. Поэтому давление должно быть направлено на ХАМАС и (его лидера Яхью) Синвара, а не на израильское правительство”, - заявил Нетаньяху на заседании кабинета министров в воскресенье.

Израильские официальные лица также выразили предостережение. “После того, как Соединенные Штаты приняли большинство требований Израиля, мы должны проявить гибкость в отношении дополнительных разъяснений, - сообщил израильскому телеканалу Channel 12 неназванный источник, знакомый с ходом переговоров. – В противном случае нет никаких шансов усадить ХАМАС за стол переговоров. С его точки зрения, это американо-израильское предложение”.

Нетаньяху заявил в начале своего еженедельного заседания кабинета министров: “Я хотел бы подчеркнуть, что мы ведем переговоры, а не придерживаемся сценария, при котором мы просто даем и все отдаем. Есть вещи, в отношении которых мы можем проявить гибкость, и есть вещи, в отношении которых мы не можем проявить гибкость, но на которых мы будем настаивать. Поэтому, наряду с большими усилиями, которые мы предпринимаем для возвращения наших заложников, мы придерживаемся определенных нами принципов, которые жизненно важны для безопасности Израиля”.

В прошлом месяце, напоминает The Guardian, ХАМАС и Израиль в принципе договорились о реализации трехэтапного плана, публично предложенного Байденом в мае и одобренного Советом безопасности ООН. План предусматривал бы первоначальное шестинедельное прекращение огня, в течение которого ограниченное число израильских заложников было бы освобождено в обмен на палестинцев, содержащихся в израильских тюрьмах, а объем гуманитарной помощи, поступающей в сектор Газа, увеличился бы.

В отличие от недельного перемирия, которое провалилось в конце ноября, новое перемирие может быть продлено на неопределенный срок, пока участники переговоров будут обговаривать детали следующего этапа, поэтому тупик не обязательно приведет к возобновлению боевых действий.

ХАМАС заявил, что последняя версия обсуждаемого предложения значительно отличается от майской версии после того, как были добавлены новые требования Израиля, включая постоянное военное присутствие Израиля вдоль границы между Газой и Египтом и коридор Нецарим, новый барьер, разделяющий сектор Газа пополам.

Израиль заявляет, что эти меры необходимы для того, чтобы остановить перевооружение и перегруппировку ХАМАС и других группировок, в то время как ХАМАС повторил свое основное требование о том, чтобы все израильские войска были полностью выведены из Газы в качестве прелюдии к прекращению войны. До настоящего времени Израиль не был готов пойти дальше временной паузы в боевых действиях.

Критики внутри страны и за рубежом, отмечает The Guardian, обвинили Нетаньяху в затягивании сделки ради политической выгоды, но израильские СМИ сообщили, что в воскресенье премьер-министр должен был встретиться со своей командой переговорщиков, чтобы обсудить, является ли присутствие Израиля в этих двух районах не подлежащим обсуждению.

По словам египетских официальных лиц, которые беседовали с Associated Press, ожидается, что египетские и израильские военные чиновники встретятся на следующей неделе, чтобы обсудить возможность создания механизма вывода войск из Рафаха, расположенного на границе Газы и Египта.

Контрольно-пропускной пункт в Рафахе является основным пунктом связи сектора с остальным миром; гуманитарные организации жаловались на задержки в доставке и проблемы с распределением с тех пор, как Израиль в мае установил контроль над этим районом. На прошлой неделе Палестинское управление здравоохранения подтвердило первый за 25 лет случай заболевания полиомиелитом в секторе.

Даже на фоне слухов о прекращении огня кровопролитие в Газе продолжается: по данным служб экстренного реагирования, в результате израильских ударов по осажденной территории за ночь и в воскресенье погибли 28 человек, в том числе женщина и ее шестеро детей в центральном городе Дейр-эль-Балах.

Мохаммед Авад Хатаб, дедушка детей, сказал, что его дочь была учительницей, а ее младшему ребенку было 18 месяцев. Как сообщили в больнице Аль-Акса, остальным было по 10 лет.

“Шестеро детей стали частями тела. Их поместили в один пакет”, - сказал он журналистам в больнице. “Что они сделали? Убили ли они кого-нибудь из евреев?… Обеспечит ли это безопасность Израиля?”

По данным израильской полиции, в воскресенье вечером в результате взрыва бомбы в Тель-Авиве погиб один человек. “Подтверждено, что это был взрыв бомбы, - сказал представитель полиции. – В результате взрыва один человек, личность которого пока неизвестна, был убит, а еще один человек получил ранения средней тяжести. В настоящее время изучаются все возможности для проведения расследования”.

Напряженность в отношениях между Израилем и "Хезболлой" также усилилась после удара Израиля по Южному Ливану в субботу, в результате которого погибли 10 человек, что стало одним из самых смертоносных нападений на Ливан с тех пор, как "Хезболла" и Израиль начали вести трансграничный огонь 8 октября, пишет The Guardian.

"Хезболла" и другие союзники Ирана в Сирии, Ираке и Йемене заявили, что прекратят нападать на Израиль, когда закончится война в Газе. Затянувшаяся теневая война между Израилем и Ираном впервые проявилась в апреле, когда Тегеран запустил по Израилю более 300 баллистических ракет и беспилотных летательных аппаратов в отместку за убийство нескольких командиров иранского Корпуса стражей исламской революции в Дамаске.

Эта атака была тщательно спланирована заранее, что позволило израильским системам противовоздушной обороны и военно-воздушным силам нескольких его союзников перехватить большую часть снарядов.

По подсчетам Израиля, во время вторжения ХАМАС 7 октября погибло около 1200 человек, а еще 250 были взяты в заложники, напоминает The Guardian. По данным министерства здравоохранения подконтрольного ХАМАСУ сектора, в ходе ответной войны Израиля в Газе погибло более 40 000 человек, и почти все 2,3-миллионное население было вынуждено покинуть свои дома в условиях острого гуманитарного кризиса.

Андрей Яшлавский

Источник - "Московский комсомолец"