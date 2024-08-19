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Войска США и проиранские группы обменялись ударами 

Об этом агентству «Анадолу» сообщили  местные источники.

Американские войска и поддерживаемые Ираном вооруженные группировки обменялись ударами на востоке Сирии. 

По словам собеседников агентства, что вооруженные группы, поддерживаемые Ираном, нанесли ракетный удар по газовому месторождению Коноко в провинции Дейр-эз-Зор, где размещены американские войска.

С базы поднялись клубы дыма, но сообщений о жертвах и разрушениях не поступало.

Позднее, как сообщили источники, истребители международной коалиции во главе с США нанесли удары по военным пунктам проиранских группировок в провинции Дейр-эз-Зор.

Американские военные пока не комментировали эти сообщения.

В последние месяцы регулярно сообщалось об авиаударах - с помощью ракет и БПЛА - по американским базам в Сирии неизвестными, вероятно проиранскими, вооруженными группировками.

 

 «TRT на русском»

           