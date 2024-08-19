В Дохе состоятся переговоры о прекращении огня в секторе Газа

Переговоры о прекращении огня в секторе Газа пройдут в Дохе с участием представителей Израиля, Катара, Египта и Соединенных Штатов.

Делегация ХАМАС не будет присутствовать на встрече, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник.

Что еще произошло за последние часы вокруг ситуации на Ближнем Востоке:

- США считают, что израильские военные достигли предела своих возможностей в борьбе с ХАМАС в секторе Газа, дальнейшее урегулирование кризиса возможно лишь при помощи дипломатических методов. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на источники;

- Трамп обсудил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху возможность заключения сделки о прекращении огня в секторе Газа, сообщил портал Axios со ссылкой на источники;

- Два человека погибли, еще пятеро получили ранения после удара израильской авиации по лагерю беженцев на Западном берегу реки Иордан, сообщает телеканал Al Jazeera;

- Израильские военные арестовали по меньшей мере 10 палестинских граждан в ходе рейда в южных пригородах Хеврона, сообщает ливанский телеканал Al Mayadeen;

- Президент Колумбийского университета подала в отставку после того, как вызвала гнев общественности из-за жестокого подавления антиизраильских протестов в студенческом кампусе – The Washington Post.

Источник – “Ломовка”