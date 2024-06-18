Илон Маск: Люди откажутся от телефонов в пользу вживленных в мозг имплантов

Маск опубликовал в социальной сети X заявление, что в будущем люди перестанут пользоваться смартфонами, заменив их на импланты.

По мнению американского бизнесмена Илона Маска, человечество откажется от традиционных смартфонов в пользу вживленных в мозг имплантов, сообщает СМИ.

Маск опубликовал в социальной сети X заявление, что в будущем люди перестанут пользоваться смартфонами, заменив их на импланты.

"В будущем не будет телефонов, только Neuralink", – написал он на своей странице.

Имя Neuralink носит одна из компаний Маска, которая занимается разработкой интерфейсов мозговых компьютеров. Основная цель компании – создать устройство, которое позволит мозгу напрямую взаимодействовать с компьютерами и другими цифровыми устройствами.

Первым известным пользователем продукта компании является 30-летний Нолан Арбо. Мужчина парализован с 2016 года после аварии, но при помощи устройства Маска, вживленному в начале этого года, ему живется куда легче.

"Я бы и не догадывался о существовании чипа, если бы не помнил операцию по его установке", – поделился самочувствием Арбо.

По словам пациента, нейрочип позволил ему восстановить связь с миром. Он может свободно пользоваться ноутбуком, просматривать сайты, пользоваться социальными сетями и даже играть в видеоигры. Одна из самых любимых игр Нолана – онлайн-шахматы.

Напомним, что в прошлом месяце компании разрешили вживить имплант второму пациенту, его имя пока не разглашается.





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