Швейцарская сходка по Украине, которая должна состояться сегодня, потеряла смысл, - В.Володин

Бишкек, "Саясат.kg". Это нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, а также её демилитаризация и денацификация.

Наш Президент Владимир Владимирович Путин вчера предложил формулу мира не только по ситуации на Украине, но и в Европе в целом:

Это нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, а также её демилитаризация и денацификация.

Статус Крыма и Севастополя, ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей как регионов РФ должен быть зафиксирован в международных договорах.

Базовые соглашения по мирному урегулированию должны быть закреплены международными договорами. Также должна быть предусмотрена и отмена санкций против России.

В этой связи инициативы, выдвинутые бывшим президентом Украины Зеленским и поддержанные Байденом, Макроном, Шольцем и т.д., теряют всякий смысл.

Переговоры можно вести только от имени граждан своей страны. Но срок полномочий Зеленского завершился, и этим всё сказано.

Сегодня единственный легитимный субъект со стороны Украины — это Верховная Рада, только она может участвовать в достижении каких-либо договорённостей.

Правильно, чтобы украинские депутаты начали обсуждение предложений Путина, если думают о своих гражданах и желают сохранить государство.

Кстати, по нашей информации, поступающей по парламентской линии, часть депутатов Верховной Рады уже начала делать это.

Чем дольше украинские депутаты будут надеяться, что за них все вопросы решат США и Евросоюз, тем меньше останется граждан страны, которые для Вашингтона и Брюсселя лишь расходный материал, а территория Украины будет сокращаться.

Пора им осознать: президента Украины нет, ответственность лежит на Верховной Раде.

В такой ситуации — нельзя стоять в стороне.

Вячеслав Володин, Председатель Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации