Сына президента США Джо Байдена признали виновным в преступлении

Хантер Байден обвиняется в сокрытии своей наркотической зависимости во время покупки оружия.

Присяжные признали сына президента США виновным в преступлении. Джо Байден сделал заявление, что не будет вмешиваться в процесс и уважит решение судей, каким бы оно ни было, сообщает СМИ.

Хантер Байден обвиняется в сокрытии своей наркотической зависимости во время покупки оружия. Он стал первым ребенком действующего президента США, осужденным за преступление.

По данным, озвученным окружными прокурорами, сын президента много лет боролся с алкоголизмом и зависимостью от крэк-кокаина, что являлось прямой помехой для покупки оружия.

В ходе заседания в Делавэре, родном штате Байденов, присяжные признали Байдена младшего виновным по всем пунктам. Теперь ему грозит до 25 лет тюрьмы. Сам Хантер отреагировал на это лишь кивком и похлопыванием по спине своего адвоката. На вопросы корреспондентов он отвечал лишь "Все хорошо, как же иначе?".

Его адвокат заявил, что Хантер также проходит по делу о налогах в штате Калифорния, дата суда назначена на 5 сентября в Лос-Анджелесе.

Весь судебный процесс проходит на фоне подготовки к выборам президента в ноябре. Джозеф Байден будет противостоять своему предшественнику Дональду Трампу, который, к слову, в прошлом месяце был признан виновным в даче взятки и налоговых махинациях. Трамп бездоказательно утверждает, что многочисленные уголовные преследования – дело рук Байдена, его конкурента, который пытается помешать его переизбранию.

Трамп никак не изменил свою позицию по этому поводу после начала суда в отношении Хантера.

"Этот судебный процесс был не более чем отвлечением внимания от реальных преступлений преступной семьи Байденов", – говорится в заявлении пресс-секретаря кампании Трампа Каролин Ливитт.

Приговор по делу Байдена младшего будет вынесен в течение 120 суток после признания подсудимого виновным. Эксперты считают, что его огласят как раз за месяц до проведения президентских выборов.

В свою очередь, Джо Байден заявил, что он согласится с исходом дела, каким бы оно ни было, а также пообещал не пользоваться правом помилования после вынесения приговора. Сейчас его сын готовит апелляцию.

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