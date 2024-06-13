В США по подозрению в связях с ИГ задержаны восемь выходцев из Таджикистана

Согласно сообщениям, у шести задержанных имеется российское гражданство.

В США задержаны восемь выходцев из Таджикистана, которых подозревают в связях с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ). Они были задержаны Службой иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) в «тесном взаимодействии с объединенной оперативной группой ФБР по борьбе с терроризмом».

Об этом во вторник, 11 июня, сообщили сразу несколько американских телеканалов, в том числе ABC News, со ссылкой на свои источники в американских правоохранительных органах. По сведениям этих источников, все задержанные попали в США через южную границу этой страны и, так как во время первичной проверки какой-либо опасности выявлено не было, им разрешили остаться в США. Согласно сообщениям, у шести задержанных имеется российское гражданство.

Официально этих граждан задержали в связи с нарушением иммиграционного законодательства, обвинений, связанных с подготовкой к теракту, задержанным пока не предъявляли. Сообщается, что сейчас власти США готовят документы по депортации этих граждан из страны.

По данным издания, в настоящее время подозреваемые содержатся в Службе иммиграционного и таможенного контроля. По словам чиновников этой службы, по крайней мере двое мужчин пересекли границу весной 2023 года, а один из них воспользовался приложением CBP One, которое было создано администрацией Байдена, чтобы позволить мигрантам записываться на приём для подачи заявления о предоставлении убежища.

Три осведомленных источника также сообщили NBC, что в ФБР знали о террористической угрозе, исходящей из Центральной Европы, и поэтому сотрудники ФБР начали слежку за этими людьми в рамках общего расследования угрозы.

По словам высокопоставленного чиновника из американского правительства, агенты ФБР следили за этими людьми несколько месяцев: вели прослушку и якобы зафиксировали, что «один из арестованных говорил о бомбах».

Как пишет Таджикская редакция «Азаттыка - Радио Озоди», за последние два года сотни мигрантов из Таджикистана попали в США нелегально через Мексику. Многие из них обратились за убежищем в США. Недавно американские власти ужесточили условия въезда в эту страну для иммигрантов.

На прошлой неделе президент США Джо Байден подписал указ, который запрещает ходатайствовать о предоставлении убежища в США мигрантам, попавшим на территорию США нелегально. В соответствии с этим указом все нелегальные мигранты, прибывающие из государств Центральной Азии, должны быть немедленно депортированы из страны. Ранее сотрудники Службы иммиграционного и таможенного контроля не имели права самостоятельно депортировать мигрантов, такое решение мог вынести только суд.

Данный приказ распространяется пока только на сектор Сан-Диего, который в настоящее время является одним из главных путей въезда нелегальных мигрантов через мексиканскую границу в США.

Азаттык