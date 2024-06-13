Мосбиржа после санкций США остановила торги долларом и евро

12 июня Мосбиржа и Национальный клиринговый центр - ее контрагент во всех валютных сделках на бирже - попали под санкции США.

Как сообщают российские СМИ, сразу после этого биржа объявила о приостановке торгов долларом и евро с 13 июня.

Минфин США 12 июня включил в санкционный SDN-список Московскую биржу, Национальный клиринговый центр (НКЦ) и Национальный расчетный депозитарий (НРД). Попадание в него означает изоляцию компании от мировой долларовой системы.

Биржа была вынуждена немедленно приостановить торги долларом и евро. Сделки с этими валютами будут проходить на внебиржевом рынке. На этом фоне обменный курс в нескольких российских банках взлетел до 120, а в одном - даже 200 рублей за доллар.

Сделки с валютами продолжатся на внебиржевом рынке, сообщил Банк России.

"Для определения официальных курсов доллара США и евро к рублю Банк России будет использовать банковскую отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов", - говорится в сообщении российского регулятора.



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