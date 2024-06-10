Подводные клады: 200 сундуков золота ждут того, кто их найдет и достанет

На дне морей и океанов лежат затонувшие корабли с несметными сокровищами

Иван Рыбин

Власти Колумбии запустили процесс подъема затонувшего испанского галеона "Сан-Хосе", на борту которого находятся ценности, которые стоят многие миллиарды долларов. Это золото, серебро, драгоценные камни и всякие предметы искусства. Кому именно все это принадлежит - непонятно, но местные власти явно не намерены упускать такой куш. Если он, конечно, имеется - что вовсе не факт.

Первый этап экспедиции, которая уже началась, будет заключаться в сборе информации - что и где лежит, как вытаскивать. На дно отправят подводные дроны и прочую технику, будут много фотографировать и делать 3D-модели. И только после того, как все станет более-менее понятно, начнется собственно подъем сокровищ.

На которые уже собираются наложить руки американцы. Галеон нашли в 2015 году, однако некая компания Sea Search-Armada из США заявляет, что обнаружила его еще в начале 80-х. Почему тогда никому ничего не сказали, сенсация же? Наверное потому, что 40 лет назад ничего и не было найдено.

"Сан-Хосе" утонул 8 июня 1708 года, получив повреждения в бою с английским флотом. Как несложно догадаться, "просвещенные мореплаватели" собирались оприходовать находящийся на его борту груз, но перестарались, стреляя из пушек - все ушло на дно. Такова, во всяком случае, официальная история.

Так называемые "золотые галеоны" - один из непременных атрибутов книжек (и фильмов) про всяких разных пиратов. Таковые вроде как были, и морские разбойники их регулярно грабили.

Однако не стоит считать испанцев такими дураками, они ими и не были. Пираты - очень хорошее прикрытие для тех делишек, которые проворачивали благородные доны с поставками драгметаллов в метрополию. Условно говоря, до Испании доходил один десятый, а то и двадцатый транспорт, все остальные либо "грабили", либо они тонули. Типа вместе с ценным грузом.

Кстати, испанцы тоже заявили претензию на "Сан-Хосе", это как бы корабль их флота. И с этим очень сложно поспорить, так и есть. Разве что король сейчас другой - нынче в Мадриде правит Филипп VI, а тогда, в 1708-м, на престоле сидел Луис I. Но династия та же самая - Бурбоны! То есть это их золото и драгоценности. Если там, на глубине 300 метров, вообще что-то есть.

Колумбийцев могут заставить все вернуть, прецедентов хватает. В 2007 году американская компания Odyssey Marine Exploration нашла испанский фрегат, затонувший в 1804-м, и подняла с него 17 тонн золота и серебра в монетах.

Испания заявила протест и королевское имущество пришлось отдать его законному владельцу. Так что, если вы собираетесь на моря-океаны искать сокровища, сперва стоит ознакомиться с международным правом…

Где-то у берегов Индонезии на дне океана лежит "Flor de la Mar" ("Цветок моря"), который ушел под воду в 1511 году. На его борту было около 200 сундуков с золотом, алмазами, китайским фарфором, всякими ювелирными украшениями и прочими культовыми предметами из драгметаллов. Вроде как самый ценный груз в истории, который утонул.

Местные власти, судя по всему, в курсе, где находятся сокровища и кладоискателей всячески гоняют. Но сами под воду не лезут - те же самые юридические коллизии. Каракка (большое парусное судно XV-XVI веков), португальская, то есть Лиссабон в любой момент может потребовать свою собственность. Поэтому пускай валяется на дне, может, времена изменятся.

Прецедентов "пустышек" - когда сокровища разворовали до кораблекрушения - тоже хватает. 14 ноября 1854 года у берегов Крыма, близ Балаклавы, потерпел крушение британский парусно-винтовой фрегат "Принц", к названию которого прибавляют слово "черный".

Корабль, помимо всего прочего, вез жалованье британским (и иным тоже) войскам, которые находились на полуострове. Шла Крымская война, а без денег "общечеловеки" воевать не желали. Всего на борту было более 200 тысяч фунтов стерлингов золотом - огромная сумма по тем временам. Да и по нынешним тоже приличная.

В 1923 году молодая советская власть, которая очень нуждалась в деньгах, попыталась найти "Черный принц". Была организована Экспедиция подводных работ особого назначения (ЭПРОН), она тогда подняла немало затонувших судов, однако фрегат водолазы не нашли.

В 2010-м корабль все-таки обнаружили, но никакого золота на борту не нашли. Совершенно очевидно, что его "приватизировали", а фрегат утопили - "концы в воду" в самом прямом смысле этих слов. "Интенданта после трех лет службы можно вешать без суда и следствия", - кажется, так говорил А.В. Суворов.

Хватает и тайн ХХ столетия. Особенно будоражат умы кладоискателей немецкие субмарины, на которых, якобы, нацисты вывозили свои сокровища, награбленные по всему миру. Подводные лодки иногда находят, но золота пока не обнаружено. Совсем.

В 1993 году в проливе Каттегат нашли и подняли субмарину U-534 (тип IX), которая была потоплена 5 мая 1945 года.

Тогда, в самом конце войны, кстати, и родилась легенда про "золотые подводные конвои Гитлера". На ее борту, как утверждали "знатоки", золота аж на $10 млн. И лежит оно в алюминиевых ящиках. Скептики, правда, утверждали, что там снаряды к зенитной установке, но им не верили. Да, там были именно эти самые снаряды, спасшиеся с подлодки моряки не врали про отсутствие на борту каких-либо ценностей.

В 2022 году опять-таки у берегов Дании на глубине 123 метра обнаружили U-3523 (самая совершенная XXI серия), которую тут же окрестили "личной субмариной фюрера". Без какой-либо аргументации, просто так. Дескать, на ней фюрер собирался драпать из Рейха. И золотишко с собой прихватил, много - на борту некуда плюнуть, не попав в слитки. Правда, власти в Копенгагене считают иначе и поднимать U-3523 не собираются, хотя тут никаких правовых коллизий с нацистскими сокровищами и не предвидится. Просто их там нет.

Но где-то они, наверное, есть.

"Нашей разведке, где я работал в конце войны, было известно, что немцы строят восемь очень больших грузовых субмарин и все они были спущены на воду, укомплектованы и далее бесследно исчезли. До сего дня мы не имеем никакого понятия, куда они ушли. Они не на океанском дне, и их нет ни в одном порту, о котором мы знаем", - писал отставной американский полковник Уиндел Стивенс (Wendelle C. Stivens).

Действительно, об обнаружении и потоплении подобных гигантов ничего не известно, значит, они либо благополучно добрались до точки на значения, либо потерпели крушение где-то в безвестности. Но то, что из Третьего Рейха бесследно исчезло огромное количество ценностей, всякого разного оборудования и особо ценных специалистов - факт. Можно попытаться поискать.

Источник - СвободнаяПресса