59 стран заявили о намерениях вступить в БРИКС, ШОС, ЕАЭ

59 стран заявили о намерениях вступить в БРИКС, ШОС, ЕАЭС - советник президента РФ Кобяков

Организации БРИКС, ШОС и ЕАЭС привлекают новые страны, которые стремятся к развитию сотрудничества в новых форматах в рамках многополярной концепции развития. В настоящее время 59 государств заявили о намерениях присоединиться к этим международным объединениям, сообщил советник президента РФ, ответственный секретарь организационного комитета ПМЭФ Антон Кобяков.

"Россия со своими партнерами создала БРИКС, ШОС, ЕАЭС. Сейчас с нами большинство жителей Земли, уже почти 45% мировой экономики. В настоящее время еще 59 новых стран заявили о своих намерениях вступить в эти объединения, заявили о стремлении наладить практическое сотрудничество в новых форматах", - сказал Кобяков на итоговой пресс-конференции о результатах ПМЭФ.

Источник - ТАСС