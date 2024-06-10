Немецкий депутат Петерсен переехала с детьми в Россию: "Хочу безопасности"

Депутат парламента немецкого Гамбурга от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Ольга Петерсен уехала с детьми в Россию.

Об этом пишет Bild.

"Я хочу знать, что мои дети были в безопасности, и быть уверенной, что они останутся под моей опекой", - прокомментировала она свое решение.

У женщины четверо детей. По ее словам, у нее угрожали отобрать их из-за того, что она поддерживает президента РФ Владимира Путина. Власти Гамбурга отрицают ее слова. По данным СМИ, руководство школы лишь жаловалось на их поведение.

При этом она намерена продолжать свою работу в качестве депутата. Однако, по данным СМИ, женщину уже исключили из гамбургской фракции АдГ. Также идет процесс ее полного исключения из партии.

Петерсен родилась в 1982 году в Омске. В 2020 году получила гражданство ФРГ и вскоре стала депутатом от АдГ. Петерсен позиционировала себя как представитель русских немцев. В этом году она работала наблюдателем на выборах президента России и назвала их свободными и демократичными.

Источник - МК