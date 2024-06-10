Уменьшилось число россиян, подающих на шенгенскую визу — Еврокомиссия

Лидирует в этом списке Италия.

В 2023 году страна выдала россиянам 134,3 тысячи виз.

Издание РБК со ссылкой на данные Еврокомиссии опубликовало список стран, которые в 2023 году больше всего выдали шенгенских виз россиянам.

Лидирует в этом списке Италия. В 2023 году страна выдала россиянам 134,3 тысячи виз. На втором месте — Франция (99,6 тысячи виз), на третьем — Испания (96,8 тысячи виз).

Далее по списку идут Греция (54,3 тысячи), Германия (15,2 тысячи), Венгрия (14,9 процента), Финляндия (11,1 тысячи), Швейцария (9,4 тысячи), Австрия (4,5 тысячи) и Португалия (2,9 тысячи виз).

«Всего россияне подали 520 тысяч заявлений на визу (в 2022 году больше — 687 тысяч). При этом в 10,6 процента случаев им отказали», — пишет РБК.



Ссылка: https://24.kg/obschestvo/296178/