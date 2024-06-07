Соглашение между биржами ЕАЭС подписали Беларусь, Узбекистан, Кыргызстан и РФ

Документ принят на полях Петербургского международного экономического форума.

Соглашение между биржами ЕАЭС подписали Беларусь, Узбекистан, Кыргызстан и Россия. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства РФ.

Документ принят на полях Петербургского международного экономического форума.

По словам заместителя министра экономического развития России Дмитрия Вольвача, подписание соглашения важно, в первую очередь потому, что️ такие механизмы позволяют контрагентам находить друг друга, транслировать цены, быстро перераспределять ресурсы.

Концепцию развития биржевой торговли ЕАЭС руководители стран-участниц подпишут осенью 2024 года.

Дмитрий Вольвач также рассказал, что представители бирж Беларуси, Узбекистана, Кыргызстана и РФ договорились о создании международной системы индикаторов товарного рынка.

Биржевая торговля и независимые ценовые индикаторы — это безбарьерная торговля, сокращение сроков и этапов логистики, пояснил он, подчеркнув, что такие механизмы позволяют контрагентам находить друг друга, транслировать цены, быстро перераспределять ресурсы.

Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня.



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