"Ждать осталось недолго": Вассерман рассказал, когда и кто ликвидирует Зеленского

Он знает слишком много, уверен эрудит

Нынешнего руководителя украинской хунты Владимира Зеленского ждет незавидная участь. Политологи считают: кровавого клоуна могут ликвидировать его западные партнеры. Причем многие считают, что ждать осталось недолго. Именитый эрудит и депутат Госдумы Анатолий Вассерман в беседе с корреспондентами "МК" рассказал, когда и кто ликвидирует Зеленского.

- Возможность его убийства была всегда, - уверяет Вассерман. – Наниматели террористической организации под названием Украина готовы будут его убрать, когда он наберет на себя достаточную долю негатива. Чтобы можно было большую часть преступлений этой организации списать на его личные инициативы.

- К тому же Зеленский слишком много знает, - продолжает Анатолий Александрович. – Например, он, несомненно, хорошо изучил значительную часть нелегальной деятельности на Украине отца и сына Байденов. А шантаж, как вы знаете, – дело обоюдоострое. С одной стороны, ты можешь требовать от шантажиста довольно много. А с другой стороны, он может прийти к выводу, что тебя дешевле убить, чем прокормить.

- Когда Зеленского ликвидируют? Все зависит в основном от американской внутренней кухни, - считает эрудит. - Я так полагаю, что до того как Трамп придет к власти, Байдену нет особой надобности убивать Зеленского. Ибо это может привести к проблемам с предвыборными рассказами об "успехах" на Украине. А вот после победы Трампа, пока Байден и его команда еще будут сохранять полномочия, им выгодно будет убрать Зеленского. И не только его, чтобы их всех потом сложнее было судить. Поскольку один из ключевых свидетелей будет убран. А в англосаксонской юриспруденции показаниям свидетелей предают преувеличенно большое значения. Значительно большее, чем в других странах. Поэтому там свидетелей убивают чаще.

Вассерман считает, что возможности доживать свой век в Америке или в одной из европейских стран, гарантируя спокойную старость, Зеленскому не дадут.

- Это маловероятно, - считает Вассерман. – Зеленский - носитель компромата, а значит, что и источник повышенной опасности.

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Дмитрий Ильинский

Источник - МК