"Света 3%". Белорусская оппозиция провела выборы - и сама себя похоронила

А вот белорусские оппозиционеры решили от трендов не отставать и подтвердить претензии на легитимность, проведя голосование.

2024 год стал годом судьбоносных избирательных кампаний по всему миру. Выборы президентов России и США, депутатов Европарламента, представительских органов в Пакистане и Индии, Британии и Бельгии. Список далеко не полон. Разве что на Украине Зеленский, президентские полномочия которого истекли, решил, что ему и без выборов хорошо. А вот белорусские оппозиционеры решили от трендов не отставать и подтвердить претензии на легитимность, проведя голосование.

С 25 по 27 мая прошли выборы в Координационный совет (КС) белорусской оппозиции в эмиграции. Данный орган позиционируется как своего рода протопарламент "свободной" (читай - прозападной) Белоруссии.

Прецеденты такого рода голосования в мировой практике имеются: в декабре 2020 года оппозиция в Венесуэле организовала онлайн-референдум, в котором приняли участие 6,5 миллиона человек. Результаты этого референдума были признаны Госдепом США.

Однако белорусское онлайн-голосование привлекло почти в тысячу раз меньше избирателей, нежели венесуэльское. В выборах Координационного совета приняли участие 6723 гражданина Белоруссии.

Отдать голос они могли посредством специально разработанного приложения Belarus ID.

Однако число тех, кто этим приложением воспользовался, составило примерно 3% от взрослой части белорусов зарубежья при оценке численности диаспоры в 300–350 тысяч человек.

В 2020 году оппоненты Александра Лукашенко называли его "Саша 3%", теперь оппозиция сама осталась с тремя процентами - и не от всего населения, а лишь от политэмигрантов. Выходит, что даже участники событий 2020 года больше не доверяют своим лидерам и не прислушиваются к их призывам.

Нынешняя белорусская оппозиция дискредитирует себя на протяжении всех четырех лет, прошедших с момента президентских выборов. Не обошлась без скандалов и кампания по выборам в Координационный совет. В конце апреля хакеры выложили в открытый доступ базу обращений граждан в КГБ Белоруссии с 2014 по 2023 год, и там обнаружились доносы кандидатов в КС Павла Белютина и Ольги Тишкевич на своих же соратников по борьбе.

Следующая скандальная ситуация произошла с руководителем объединения бывших белорусских силовиков BYPOL Александром Азаровым. Возглавляемый им список сняли с голосования из-за того, что он использовал для агитации чат-бот в Telegram, предназначенный для организации "восстания" в Белоруссии.

Пожалуй, самый забавный инцидент случился с политологом казахского происхождения Розой Турарбековой - из ее списка по собственной инициативе вышли две женщины, и для соблюдения "гендерного баланса" из списка были исключены двое мужчин. Как видим, белорусские оппозиционеры во всем стараются следовать принятой на Западе леволиберальной методичке - как в продвижении в политику этнических меньшинств, так и в политизации половой принадлежности.

Больше всего голосов на выборах получили списки, во главе которых были экс-министр культуры и дипломат Павел Латушко (35,1%) и бывший ресторатор Вадим Прокопьев (15,6%). Они представляют два разных направления, сформировавшихся за четыре года в белорусской оппозиции, - умеренное и радикальное. Первые выступают за ненасильственные методы борьбы с действующей белорусской властью, вторые не исключают или напрямую ратуют за реализацию силового сценария.

Латушко до прихода в оппозицию делал дипломатическую карьеру при "диктаторе" Лукашенко, был послом в Польше и Франции. Своего бывшего патрона он хочет сместить с поста президента через международное давление и санкции. Идея фикс возглавляемого Латушко "Народного антикризисного управления" состоит в том, чтобы добиться от Международного уголовного суда выдачи ордера на арест Александра Лукашенко.

Что касается Прокопьева, то он высказывает более радикальные взгляды - вплоть до идеи "освобождения" Белоруссии силами воюющих сегодня на Украине белорусских наемников. Он создал полк "Погоня", который проходил боевую подготовку на украинской территории.

На многочисленных мероприятиях в Европе и Америке Прокопьев уверял публику, что его вооруженное формирование готово дать бой белорусской армии. Но в итоге "Погоня" развалилась, а ее создателя объявили на Украине персоной нон грата. Как утверждает сам Прокопьев, это произошло в результате сговора киевских властей с официальным Минском.

Помимо команды Латушко, к умеренному лагерю можно отнести списки "Молодежное наступление" активистки Лизаветы Прокопчик (8,9% голосов) и "Наше дело" ревнительницы гендерного баланса Турарбековой (7,3%). К радикальному крылу вместе с Прокопьевым принадлежат "Независимые белорусы" блогера Максима Шабуцкого (9,2%) и "Воля" блогера Александра Кабанова (6,4%).

Близкий к офису Светланы Тихановской список "Европейский выбор" финишировал лишь четвертым со скромным результатом в 9%, а движение мужа Тихановской, которого она подменяла на президентских выборах, "Страна для жизни" и вовсе не преодолело трехпроцентного барьера.

В парламентской демократии, за которую на словах выступает лидер белорусской оппозиции, такой результат выборов означал бы смену власти. Однако уходить в отставку Светлана Георгиевна даже не думает, хотя ее легитимность была серьезнейшим образом подорвана выборами в КС.

Павел Латушко и особенно Вадим Прокопьев в разное время критично высказывались о работе офиса Тихановской. У обоих новоизбранных членов КС имеются большие политические амбиции, которые они рвутся реализовать.

В такой ситуации можно прогнозировать усиление конфликтности в оппозиционной среде и даже попытки заместить Тихановскую в качестве "аватара" белорусского протестного движения на международной арене.

Однако даже если экс-кандидатку в президенты "подвинут", это едва ли приведет к каким-либо изменениям в отношении к белорусскому вопросу на Западе. Белорусская оппозиция, кто бы ее ни возглавлял, не в состоянии оказывать хоть сколько-нибудь существенное воздействие на западных политиков.

Об этом говорит, к примеру, тот факт, что Тихановской за четыре года не удалось договориться даже об упрощении легализации белорусских политэмигрантов за границей. Что уж тут говорить о куда более амбициозном плане Латушко добиться от МУС выдачи ордера на арест Лукашенко и тем более о грезах Прокопьева о помощи Запада в организации войска для свержения "кровавого режима".

Даже если в Вашингтоне или Берлине решат усилить давление на Белоруссию, мнение "змагаров" по этому вопросу никого не будет интересовать.

Выборы в КС с мизерным числом участников, по сути, делегитимизировали всю оппозицию. Группа лиц, за которой стоит меньше семи тысяч человек, априори не может быть субъектом политики. В лучшем случае ей может быть уготована роль пешки в чужой игре.

Источник - REGNUM