Байден готовится закрыть границу Штатов от мигрантов

Американский лидер Джо Байден запретил нелегалам искать убежище в США.

Белый дом пошел на такой шаг на фоне наплыва мигрантов, передает телеканал "Известия".

Большинство переселенцев приезжают из Латинской Америки. Число желающих пересечь границу в апреле 2024-го превысило 179 тыс.

Эксперты указывают, что мера вступила в силу в год выборов. По их словам, Байден отчаянно пытается вернуть доверие избирателей.

Оппоненты обвиняют лидера США в провале миграционной политики. А политологи считают решение Байдена по мигрантам запоздалым. Так как многим штатам пришлось самим бороться с наплывом нелегалов. Местные власти не получили от Белого дома никакой помощи.

Миграционную политику Байдена не раз критиковал Дональд Трамп. По мнению экс-президента США, его преемник превратил страну в свалку.

Источник - Известия